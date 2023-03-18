للمواطنين فقط.. الهيئة الملكية تعلن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي تمريض.

استشاري – تركيبات الاسنان.

استشاري – روماتيزم.

استشاري – العناية المركزة.

استشاري – جراحة العظام.

استشاري – طب الأسرة والمجتمع.

استشاري – جراحة الأوعية الدموية.

استشاري – جراحة الصدر.

استشاري – جراحة تجميل.

استشاري – أنف وأذن وحنجرة.

أستاذ مساعد – إدارة الاعمال (محاسبه).

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

وظائف بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في عدة مدن