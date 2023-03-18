للمواطنين فقط.. الهيئة الملكية تعلن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أخصائي تمريض.
استشاري – تركيبات الاسنان.
استشاري – روماتيزم.
استشاري – العناية المركزة.
استشاري – جراحة العظام.
استشاري – طب الأسرة والمجتمع.
استشاري – جراحة الأوعية الدموية.
استشاري – جراحة الصدر.
استشاري – جراحة تجميل.
استشاري – أنف وأذن وحنجرة.
أستاذ مساعد – إدارة الاعمال (محاسبه).
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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