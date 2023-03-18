تنبيهات الأرصاد: انعدام للرؤية وأتربة مثارة على تبوك

تواصل- فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

سيول بعسير:

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد ، تنبيهاً متقدماً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

أمطار غزيرة بجازان:

فيما نبه المركز أيضا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان السيول على محافظات الحرث ، والداير ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة .

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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