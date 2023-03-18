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بايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب.. والجنائية الدولية: سيتم اعتقاله
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بايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب.. والجنائية الدولية: سيتم اعتقاله

بايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب.. والجنائية الدولية: سيتم اعتقاله

بايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب.. والجنائية الدولية: سيتم اعتقاله
١١:٥١:٤٦ ص، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي إن الرئيس الروسي ارتكب بوضوح جرائم حرب، مبررا قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

المحكمة الجنائية الدولية:

وكانت المحكمة قد دعت أمس الجمعة للقبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ غزو موسكو لها في 24 من العام الماضي.

وفي ذات السياق قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحافي إن الولايات المتحدة خلصت بشكل منفصل إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا وإنها تدعم محاسبة ثلاثة مرتكبي جرائم الحرب.

وأوضح أنه ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع بأوكرانيا.

وتابع قائلا : “يجب محاسبة المسؤولين..توصل إلى هذا القرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل بناء على الحقائق المعروضة”ز

فيما حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أمس الجمعة، من اقتراب العالم من حرب عالمية ثالثة.

ونوه أن قرار الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي يظهر عدم خشية الدول الغربية من تصعيد محتمل للأزمة الأوكرانية.

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الكلمات الدلالية:
الجنائية الدولية المحكمة الدولية بايدن بوتين جرائم حرب مذكرة اعتقال

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