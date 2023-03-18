ركل وضرب بالعصي.. الشرطة داخل منزل “عمران خان” في لاهور (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي اقتحام عناصر الشرطة لمنزل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

الشرطة في منزل عمران خان:

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره الإعلامي حذيفة بدر، الشرطة في منزل عمران خان في لاهور، وهي تقوم بضرب وركل عدد من مناصري ومؤيدي ” عمران خان”.

وقبل يومين اندلعت اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مع الشرطة الباكستانية خارج منزله في وسط مدينة لاهور، عندما حاول مسؤولو الأمن اعتقال خان، للمرة الثانية.

قنابل غاز واعتداء:

وأظهرت لقطات تلفزيونية استخدام الشرطة خراطيم المياه لتفريق المئات من أنصار خان الذين أحاطوا بمنزله، وقد تم اعتقال العديد منهم.

كما أظهر فيديو إطلاق الشرطة قنابل غاز داخل ساحة المنزل الذي تواجد فيه أنصار “خان”، بينما أظهرت لقطات أخرى اعتداء أنصار رئيس الوزراء السابق على رجال الشرطة بالعصي.

وقال المتحدث باسم شرطة إسلام أباد تقي جواد، إن فريقا من الشرطة بقيادة ضابط رفيع المستوى وصل إلى منزل خان في وقت متأخر الثلاثاء الماضي، بناء على مذكرة اعتقال بحق خان.

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