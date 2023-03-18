نقص الأكسجين يتسبب في نفوق ملايين الأسماك بهذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة صادمة، نفقت الملايين من الأسماك على سطح نهر “دارلينغ باكا” الأسترالي.

نقص الأكسجين:

ونقلت وسائل إعلام عن السلطات المحلية في المنطقة توضيحها أن الظاهرة ناجمة عن مستويات الأكسجين المنخفضة في المياه، بسبب تراجع الفيضانات، بحسب ” سكاي نيوز”.

وفي التفاصيل فقد أدت التحولات التي وقعت في النهر إلى تركيز السمك في المنطقة القريبة من القناة المائية، وهو الأمر الذي أثر على مستوى الأكسجين.

وتحتاج الأسماك إلى مستوى أعلى من الأكسجين حتى تبقى على قيد الحياة عندما تكون في مياه أكثر دفئا.

ومن المعروف أن المياه التي تكون أدفأ تحتفظ بمنسوب أقل من الأكسجين مقارنة بالمياه الباردة.

نفوق الجمبري باليمن:

وفي يناير الماضي شهدت سواحل مديرية حوف بمحافظة المهرة، أقصى شرقي اليمن، ظاهرة نفوق لأعداد هائلة من القشريات.

وقال شهود عيان حينها، إن كميات كبيرة من سمك الجمبري نفقت، وهو واحد من أفضل أنواع السمك الذي يشتهر به البحر العربي.

قلق شعبي:

وتدفقت أسماك الجمبري إلى الساحل، خلال الفترة الأخيرة، في مشهد غير مألوف من قبل، دون معرفة الأسباب من وراء الحادثة النادرة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأثارت الظاهرة قلقاً في أوساط المواطنين، الذين لم يخفوا قلقهم من أن يكون ذلك ناتجاً عن تلوث كيميائي في المنطقة الساحلية، ما قد يؤثر سلباً على الحياة البيئية وبالتالي حياة المواطنين.

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