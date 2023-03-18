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تحذير للأهالي والزوار.. 50 فرقة عمل ميداني لمواجهة الأمطار والسيول بالطائف
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تحذير للأهالي والزوار.. 50 فرقة عمل ميداني لمواجهة الأمطار والسيول بالطائف

تحذير للأهالي والزوار.. 50 فرقة عمل ميداني لمواجهة الأمطار والسيول بالطائف

تحذير للأهالي والزوار.. 50 فرقة عمل ميداني لمواجهة الأمطار والسيول بالطائف
١٠:٥٨:٠٩ ص، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أهابت أمانة الطائف, الأهالي والزوار, بالابتعاد عن مجاري السيول في الأودية والمستنقعات التي شكلتها الأمطار على أنحاء المحافظة.

50 فرق ميدانية:

وأكدت الأمانة أنها قامت بتهيئة الأودية وتنظيفها من الشوائب خلال الفترة الماضية لضمان انسيابية تدفق السيول خلال هطول الأمطار.

وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ مشاريع جديدة لتصريف مياه الأمطار في أحياء متفرقة داخل المدينة والضواحي.

ونوه أن الأمانة سيّرت فرق لرصد تجمّعات المياه والتعامل معها, ووضعت 50 فرقة عمل ميدانية على أهبة الاستعداد لاحتواء أي حالة مطرية.

ودعا المواطنين والمقيمين من أهالي الطائف إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو تجمعات مائية عبر هاتف البلاغات البلدية 940.

سيول وبرد:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول.

وتشمل الحالة أجزاءً من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

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