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مجددا.. كهرمان مرعش تتعرض لهزة بقوة 4.8 ريختر
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مجددا.. كهرمان مرعش تتعرض لهزة بقوة 4.8 ريختر

مجددا.. كهرمان مرعش تتعرض لهزة بقوة 4.8 ريختر

مجددا.. كهرمان مرعش تتعرض لهزة بقوة 4.8 ريختر
١٠:٣٧:٣٣ ص، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي تسجيل هزة بقوة 4.8 درجات في مدينة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.

هزتان أرضيتان بكهرمان مرعش:

وأمس الأول الخميس أفادت وسائل إعلام، أن سكان ولاية مرسين في تركيا، شعروا بهزة أرضية، بلغت قوّتها 4.6 درجات ومركزها البحر المتوسط.

وكانت هزة أرضية أخرى، ضربت الثلاثاء الماضي ، كهرمان مرعش جنوبي تركيا، بقوة 4.9 درجة بمقياس ريختر، بينما لم يتم الإعلان عن خسائر.

زلزال وفيضانات:

وفي السادس من فبراير الماضي، ضرب زلزال مدمر، جنوب تركيا، وشمال سوريا، وكان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، وتسبب في أضرار لملايين البشر.

ويوم الأربعاء الماضي أفادت وكالات أنباء، بارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات في منطقة الزلزال بتركيا إلى 16 قتيلا، في حصيلة ليست نهائية.

ولقي 9 أشخاص مصرعهم، جراء فيضانات ضربت ولاية وشانلي أورفة، جنوب شرق تركيا.

فيما غمرت المياه شوارع وأزقة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في جميع أنحاء المدينة.

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تركيا تركيا اليوم ريختر زلزال تركيا فيضانات كهرمان مرعش هزة أرضية

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