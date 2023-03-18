مشهد لا يوصف.. نمر الثلوج  يقتنص فريسته بطريقة مذهلة (فيديو)

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تمكن مصور محترف من توثيق مشهد نادر الحدوث لاقتناص نادر قام به نمر، والذي أوقع فريسته بطريقة مذهلة.

نمر الثلوج:

وكان المصور ذهب لولاية لداخ الهندية عند هضبة التبت وشاهد “نمر الثلوج” يركض من أعلى الجبل يحاول صيد “غنم السهول” حتى تمكن منه في النهاية.

وانتشر المقطع على نطاق واسع بسبب مرونة النمر وكذلك لأن كِلا الحيوانين مهددين بالانقراض ومن النادر رؤيتهم.

نمر يقتحم قاعة:

وفي الشهر الماضي اقتحم نمر قاعة محكمة مزدحمة في الهند أثناء انعقاد جلسة وأصاب عدة أشخاص، في واقعة نادرة الحدوث.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية فقد فر عدد كبير من االحضور مذعورين، عند دخول النمر المفاجيء.

وأوضحت الصحيفة أن النمر هاجم الحيوان عددا من المارة خارج مبنى محكمة مقاطعة غازي آباد في ولاية أوتار براديش شمال الهند قبل أن يقتحم المحكمة في الطابق الأول.

وأصيب عدد من الأشخاص بالهجوم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، في حين تم إبلاغ الشرطة التي هرعت للمكان وتمكنت لاحقا من السيطرة عليه.

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