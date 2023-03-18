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الخصومات وصلت 70%.. العائلات تراقب الأسعار مع اقتراب رمضان المبارك

الخصومات وصلت 70%.. العائلات تراقب الأسعار مع اقتراب رمضان المبارك

الخصومات وصلت 70%.. العائلات تراقب الأسعار مع اقتراب رمضان المبارك
١٠:٠١:١٨ ص، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تتنافس الأسواق التجارية على استقطاب الزبائن والتفنن في عرض وبيع المواد الغذائية وغيرها من السلع والخدمات مع اقتراب شهر رمضان، حيث تشهد الساعات الأخيرة السابقة للشهر الفضيل حركة نشطة وزحامًا شديدًا يبدأ مع الأسبوع الأخير لشهر شعبان.

فوانيس رمضان:

يتسابق المواطنون والمقيمون في المملكة على تعليق الزينة في البيوت والمتاجر.

كما تنتشر الفوانيس والأهلة التي باتت مصاحبة لهذا الشهر تعبيرًا عن الفرح بقدومه.

وتختلف أشكال وأحجام فوانيس رمضان، بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم، ووصل سعر فانوس رمضان الكبير المتنقل والمزخرف والمزود بمصباح على شكل شمعة إلى نحو 500 ريال.

وبحسب ” الوطن”، وصل سعر فانوس رمضان الكبير المعدني المحمول من موبيستك، والمزخرف والذي يصلح كديكور منزلي عربي للعيد وللحفلات المنزلية إلى نحو 150 ريالًا.

فيما وصل سعر فانوس رمضان حجم كبير إلى سعر 180 ريالًا، وفانوس رمضان كبير باللون الأسود بسعر 110 ريالات.

وصل سعر قطعتين من فانوس رمضان كبيرتان بمقاس 7.8 بوصات بلون ذهبي وشمعة مضيئة 120 ريالًا.

أما فانوس رمضان كبير ذهبي وصل سعر 195 ريالًا. والفانوس المعدني الكبير بنمط البيت الريفي بسعر 180 ريالًا،  والفانوس على شكل نجمة معلق بإضاءة للتزيين بسعر 135 ريالًا.

تخفيضات المتاجر:

ووصلت عروض بعض الأسواق التجارية وخصوماتها إلى نحو 70% وذلك بهدف جذب الزبائن والعملاء.

فيما تتجه إدارات المتاجر الكبرى، إلى لفت أنظار العملاء إلى العروض والخصومات التي تتزامن دائما مع قدوم شهر رمضان المبارك، والتي تشمل عادة جميع السلع الرمضانية، مثل الأرز والحبوب والبهارات والتوابل والمنتجات المنزلية.

الأسر والعائلات بالمتاجر:

مع إعلان عن تخفيضات كبيرة للاستفادة من عروضها في توفير المال، تبادر الأسر والعائلات إلى الخروج إلى الأسواق والمتاجر الكبيرة.

وتنتعش هذه الأيام مبيعات المنتجات التي تدخل في صناعة المأكولات والمشروبات الرمضانية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأسعار السعودية اليوم العائلات المتاجر تخفيضات الأسعار شهر رمضان

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