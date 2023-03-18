خدمات غير مسبوقة.. أنظار العالم تتجه للحرمين مع خدمة ثلاثة ملايين معتمر في رمضان

تواصل- فريق التحرير:

رفعت الرئاسة العامة جاهزية الحرمين الشريفين وقدرتهما الاستيعابية البشرية والتشغيلية الخدمية لاستقبال الزائرين والمعتمرين، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

تسخير الطاقات البشرية:

حشدت الرئاسة العامة كل طاقاتها البشرية وضاعفت أعداد العاملين بالحرمين وأعلنت عن وظائف مؤقتة خلال شهر رمضان لضمان مستوى متميز فى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

مسارات كبار السن:

تتضمن الخطة التشغيلية الرمضانية طرح العشرات من المبادرات الإنسانية المعنية بأنسنة الخدمات وتعظيم المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة وتعضيد عمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة بغسل وتعقيم كامل المسجد الحرام إلى عشر مرات يوميا.

تسخير 12 ألف موظف:

وتميزت الخطة التشغيلية لشهر رمضان بتنويع وتكثيف المبادرات والبرامج والخدمات، وتسخير 12 ألف موظف لخدمة القاصدين على مدار الساعة لخدمة 3 ملايين قاصد.

كما تشمل تعظيم منظومة الخدمات التشغيلية الميدانية شملت التي استحدثتها الرئاسة سواء روبوتات للتعقيم والتطهير والتعطير والروبوتات التوجيهية تعمل على توجيه الزوار والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين.

وتتضمن أيضا الترجمة الفورية للغات العالمية والتواصل مع المشايخ عن بعد، وروبوت توزيع الهدايا لقاصدي المسجد الحرام، وهو روبوت ذكي مزود بشاشة مع سماعات صوت يمكن تغييرها وتعديلها في أي وقت.

خدمة المعتكفين:

فيما عقدت لجنة خدمة المعتكفين بالمسجد الحرام اجتماعاً تحضيريا لمناقشة خطة الاعتكاف في المسجد الحرام خلال موسم شهر رمضان برئاسة فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي.

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