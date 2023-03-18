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بعدة لغات.. توزيع 100 ألف نسخة من المطبوعات الإرشادية على المعتمرين
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بعدة لغات.. توزيع 100 ألف نسخة من المطبوعات الإرشادية على المعتمرين

بعدة لغات.. توزيع 100 ألف نسخة من المطبوعات الإرشادية على المعتمرين

بعدة لغات.. توزيع 100 ألف نسخة من المطبوعات الإرشادية على المعتمرين
٠٩:١٩:٤٣ ص، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوزيع أكثر من 100 ألف نسخة من المطبوعات والكتيبات بلغات متعددة، على المعتمرين القادمين للمملكة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

رسالة توعوية:

يأتي ذلك في إطار رسالة الوزارة التوعوية والإرشادية للمعتمرين المتوجهين إلى مكة المكرمة عبر مختلف المنافذ البرية والجوية.

وتضمّ مكة المكرمة شبكة ضخمة من المرافق العامة لخدمة المعتمرين والزائرين الوافدين إليها.

وتحظى تلك المرافق بعناية بالغة من أمانة العاصمة المقدسة؛ لضمان سلامة أدائها بجودة عالية.

طوال موسم العمرة:

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة، أنها باشرت مهام التوزيع عبر عدد من “الكاونترات” منذ بداية شهر شعبان الجاري، وتستمر حتى انتهاء موسم العمرة.

وبلغ توزيع كتاب دليل المعتمر وحصن المسلم بعدة لغات على المعتمرين القادمين عدد 8558 نسخة يوميَّا، وبمجموع كلي بلغ 107677 نسخة.

أساور لأطفال المعتمرين:

وقبل أيام أعلنت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، أنها جهزت مبادرة نوعية وإبداعية والمتمثلة في “أساور الأطفال” الهادفة إلى العناية بأطفال المعتمرين والمصلين.

وأوضحت أنه سيتم توزيع الأساور المجانية على الأطفال فور زيارتهم مع ذويهم لمقرات الجمعية القريبة من الحرمين الشريفين؛ وذلك للحد من ضياع الأطفال، والتي تطبع بواسطة أجهزة مخصصة لطباعة الأساور.

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