خدمة اليوم.. 5 خطوات للحصول على القياس والتحقق لمشاريع كفاءة الطاقة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” اليوم لقرائها الكرام، أهم وأيسر الخطوات للحصول على القياس والتحقق لمشاريع كفاءة الطاقة.

وأوضح مركز كفاءة الطاقة، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد الحصول على خدمات القياس والتحقق من الوفر للطاقة لمشاريع إعادة التأهيل الخاصة بكفاءة الطاقة، عبر هذه الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – سجل وأدخل بيانات المستخدم.

2 – قدّم طلباً لمشروع جديد، واستكمل البيانات المطلوبة.

3 – حدّد نوع الخدمة المطلوبة، وأرفق المستندات.

4 – تابع الطلب.

5 – تتم الموافقة على الطلب أو رفضه، مع بيان سبب الرفض.

* المتطلبات:

1 – أي مستفيد يرغب في العمل على إعادة تأهيل المرافق الخاصة به مع شركة مرخصة في مجال خدمات كفاءة الطاقة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 3:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “920002724”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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