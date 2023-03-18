السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
خدمة اليوم.. 5 خطوات للحصول على القياس والتحقق لمشاريع كفاءة الطاقة
بشكل عاجل.. “التعاون الإسلامي” تدعو ميانمار لإعادة حقوق مسلمي الروهينجيا
لا تكن قائدًا سامًا.. كيف يمكن للمدير أن يضر بصحة الموظفين؟
“ستاندرد آند بورز” ترفع التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة
“العفو الدولية”: ننتظر محاكمة كل المسؤولين عن جرائم الحرب في أوكرانيا
منها مكة والرياض.. “الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 5 خطوات للحصول على القياس والتحقق لمشاريع كفاءة الطاقة

خدمة اليوم.. 5 خطوات للحصول على القياس والتحقق لمشاريع كفاءة الطاقة

خدمة اليوم.. 5 خطوات للحصول على القياس والتحقق لمشاريع كفاءة الطاقة
٠٣:٢٢:٢٢ ص، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” اليوم لقرائها الكرام، أهم وأيسر الخطوات للحصول على القياس والتحقق لمشاريع كفاءة الطاقة.

وأوضح مركز كفاءة الطاقة، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد الحصول على خدمات القياس والتحقق من الوفر للطاقة لمشاريع إعادة التأهيل الخاصة بكفاءة الطاقة، عبر هذه الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – سجل وأدخل بيانات المستخدم.

2 – قدّم طلباً لمشروع جديد، واستكمل البيانات المطلوبة.

3 – حدّد نوع الخدمة المطلوبة، وأرفق المستندات.

4 – تابع الطلب.

5 – تتم الموافقة على الطلب أو رفضه، مع بيان سبب الرفض.

* المتطلبات:

1 – أي مستفيد يرغب في العمل على إعادة تأهيل المرافق الخاصة به مع شركة مرخصة في مجال خدمات كفاءة الطاقة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 3:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “920002724”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 6 خطوات للتحقق من نتيجة فحص العمالة الوافدة

خدمة اليوم.. 4 خطوات للتسجيل في الندوات والمؤتمرات العلمية

خدمة اليوم.. 5 خطوات للتقييم الذاتي للمؤسسات والمنشآت الصحية

خدمة اليوم.. 6 خطوات للتسجيل في برنامج تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التحقيق القياس خدمة اليوم كفاءة الطاقة مشاريع إعادة التأهيل

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. 261 وحدة في “إسكان صبيا” دخلت مرحلة التخصيص للمستفيدين

بالفيديو.. 261 وحدة في “إسكان صبيا” دخلت مرحلة التخصيص للمستفيدين

١٢:٣٢ ص، الثلاثاء، ٠٧ أبريل ٢٠١٥
الكهرباء توضح أسباب فصل الخدمة عن “مُحتجز سيارتها”

الكهرباء توضح أسباب فصل الخدمة عن “مُحتجز سيارتها”

٠٤:٢٣ م، السبت، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٤
الدفاع المدني: مواجهة حاسمة لمخالفات السلامة في مساكن الحجاج

الدفاع المدني: مواجهة حاسمة لمخالفات السلامة في مساكن الحجاج

٠٥:٣٥ م، الأربعاء، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٥
النفط يواصل الصعود.. و”برنت” عند 83 دولارًا

النفط يواصل الصعود.. و”برنت” عند 83 دولارًا

٠٩:٠٣ ص، الخميس، ١٢ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *