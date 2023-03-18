بشكل عاجل.. “التعاون الإسلامي” تدعو ميانمار لإعادة حقوق مسلمي الروهينجيا

تواصل – واس:

دعت منظمة التعاون الإسلامي، دولة ميانمار لسرعة معالجة أسباب الصراع وإعادة الحقوق المشروعة لمسلمي الروهينجيا.

اجتماع هام للمنظمة في نواكشوط

وعقدت اللجنة الوزارية المخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا أمس، اجتماعا على هامش الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة في نواكشوط.

إحاطة بشأن آخر التطورات المتعلقة بالقضية

وقدم رئيس اللجنة إحاطة بشأن آخر التطورات المتعلقة بالقضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية بشأن الروهينجيا.

المنظمة تدعو ماينمار لضمان سلامة وأمن الروهينجيا

وفي كلمته، أكد الأمين العام حسين إبراهيم طه موقف المنظمة الثابت في دعم الروهينجيا، ودعوتها المتكررة إلى ميانمار لضمان سلامتهم وأمنهم والاعتراف بحقوقهم الأساسية بما في ذلك:

1 – الحق في المواطنة.

2 – تهيئة ظروف مواتية لعودة الروهينجيا اللاجئين والمشردين داخليا عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة إلى وطنهم.

وأشار إلى أن المنظمة ستواصل جهودها لحشد الدعم الدولي لإيجاد حل دائم لهذه الأزمة المعقدة والدفاع عن حقوق ومصالح الروهينجيا.

وأكدت أنها ستعمل على تعزيز الحوار والتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة.

إعادة الحقوق المشروعة لمسلمي الروهينجيا

وحث المشاركون في الاجتماع الوزاري ميانمار على معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا الصراع وإعادة الحقوق المشروعة لمسلمي الروهينجيا والامتثال الكامل لأمر المحكمة واتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضدهم.

وأشاد المشاركون بالمساهمات السخية التي قدمتهما المملكة وجمهورية بنجلاديش الشعبية للحساب الخاص الذي أنشئ لتغطية الرسوم القانونية المتعلقة بقضية الروهينجيا.

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