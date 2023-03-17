“ستاندرد آند بورز” ترفع التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة

تواصل – واس:

أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية أنها رفعت التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

نظرة مستقبلية مستقرة

وأوضحت أن تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A-/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

إصلاحات ملحوظة في السنوات الأخيرة

وأضافت في تقريرها بأن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن المملكة حققت تحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

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وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في العام 2022م وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين.

النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة

وتوقعت أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6%، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31,500 دولار أمريكي.

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وأكدت توقعاتها بأن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026م على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد.

كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024م بعد أن وصل إلى 2.5 % من الناتج المحلي في 2022م.

التضخم في المملكة منخفض نسبيا

كما وصف التقرير التضخم في المملكة بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي.