“العفو الدولية”: ننتظر محاكمة كل المسؤولين عن جرائم الحرب في أوكرانيا

تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة العفو الدولية، أنها تنتظر محاكمة كل المسؤولين عن جرائم الحرب في الحرب التي شنتها على أوكرانيا.

فيما كشف رئيس المحكمة الجنائية الدولية، أنه حصل على بيانات لمئات الأطفال الأوكرانيين الذين رحلتهم روسيا قسرا إلى أراضيها.

نقل الأطفال خرق لاتفاقية جنيف

وأكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن نقل الأطفال من أوكرانيا لروسيا قسرًا هو خرق لاتفاقية جنيف.

أمر اعتقال بوتين بطلب من 43 دولة

وأضاف أن قرار المحكمة الجنائية باعتقال بوتين ليس حكما يبتّ في القضية، مؤكدًا أن أمر الاعتقال جاء بعد تحقيق بطلب من 43 دولة.

والجمعة، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤول عن “جريمة الحرب” المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا.

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وتعليقاً على قرار “الجنائية الدولية” قالت وزارة الخارجية الأمريكية: ” ليس هناك شك بأن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا”.

وعلق كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على الأمر بأن إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين، هو رسالة قوية للعالم.

أول رد من وزارة الخارجية الروسية

فيما ردت وزارة الخارجية الروسية بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال بحق بوتين ليس له أي أهمية على الإطلاق.

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