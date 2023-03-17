منها مكة والرياض.. “الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، تحذيرًا من فرصة هطول من أمطار غزيرة على عدد من المناطق حتى المساء.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد، فإنه يحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 11 مساءً.

الحالة المطرية تشمل هذه المحافظات

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة على منطقة الرياض تشمل محافظات” الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل”.

وأكد أن الحالة تشمل أيضًا، “ووادي الدواسر والعاصمة الرياض و والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية وحريملاء وضرما ومرات”.

أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة

وبناءً على تنبيه متقدم من مركز للأرصاد، أكدت أنها تحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 9 مساءً.

ولفتت إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار، تشمل محافظات “العرضيات وأضم وميسان والرنيه والخرمة وتربه والمويه.

تحذير من أمطار على نجران والباحة

وأشارت إلى تنبيه متقدم من الأرصاد محذرة من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران حتى الساعة 9 مساءً، على محافظات” بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش ويدمه وشرورة”.

كما حذرت بناءً على تنبيه متقدم من الأرصاد من فرصة هطول غزيرة على منطقة الباحة حتى الساعة 9 مساءً، تشمل محافظات “العقيق والقري والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة”.

الدفاع المدني يطالب بالبعد عن هذه الأماكن

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود في معظم مناطق المملكة.