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شقيق مفقود سيول جازان: لهذا السبب نرجو سرعة الحصول على جثمان أخي
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شقيق مفقود سيول جازان: لهذا السبب نرجو سرعة الحصول على جثمان أخي

شقيق مفقود سيول جازان: لهذا السبب نرجو سرعة الحصول على جثمان أخي

شقيق مفقود سيول جازان: لهذا السبب نرجو سرعة الحصول على جثمان أخي
٠١:٢٣:١٢ ص، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

طالب موسى الريثي شقيق أحد مفقودي سيول بحيرة سد جازان بسرعة الحصول على جثمان أخي ودفنه حتى تهون علينا المصيبة.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه وأسرة أحد مفقودي سيول جازان يطمعون في المزيد من الدعم بالقوارب لبحيرة السد لأنها كبيرة جدًا وعميقة.

أهل الفقيد يطالبون بالعثور على حثته

وأضاف أن الرؤية في بحيرة السد غير واضحة لعكارة مياهها، مطالبًا بسرعة البحث عن أخيه وتضافر جميع الجهود حتى يتم العثور عليه ويدفنوه.

مدني جازان” يبحث عن 2 جرفتهما السيول

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بـ “جازان”، إنه يواصل البحث عن شخصين جرفتهما السيول في صبيا والريث، مؤكدًا أن هناك عدد من الفرق التطوعية التي تشارك في عملية البحث.

في وقت سابق، انتشل مدني ‎جازان جثامين 3 أطفال جرفتهم السيول لأودية في محافظتي صبيا والريث.

كما أنقذ الدفاع المدني بمدينة الرياض 3 أشخاص في مركبتين علقتا في مياه إثر هطول الأمطار بحي الدار البيضاء.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة.

ورفع مركز “الأرصاد” درجة الإنذار إلى “تحذير” في الشرقية لوجود عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

الدفاع المدني يحذر من الأمطار والسيول

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.

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أخبار السعودية الأمطار الطقس بحيرة سد جازان سيول جازان مفقودي سيول جازان

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