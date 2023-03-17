لمستخدمي “فيسبوك” و”إنستجرام”.. ميتا تطلق خدمة الاشتراكات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت “ميتا بلاتفورمز” أنه أطلقت خدمة الاشتراك الخاصة بها في الولايات المتحدة، ما يسمح لمستخدمي “فيسبوك” و”إنستجرام” بدفع أموال مقابل الحصول على شارة التحقق.

وقالت الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي في بيان، إن خدمة التحقق ستمنح المستخدمين شارة زرقاء بعد التحقق من حساباتهم باستخدام هوية حكومية، مع دفع 11.99 دولار شهرياً لمستخدمي الويب أو 14.99 دولار شهرياً على نظامي “إي أو إس” من “آبل” و”أندرويد”.

تويتر وسناب

وتسير “ميتا” على خطى “تويتر” و”سناب” و”تيلجرام” في إطلاق خدمات مدفوعات للمستخدمين، في إطار محاولات تنويع الإيرادات بعيدًا عن الإعلانات.

وكانت “تويتر” قد أعلنت إطلاق خدمة اشتراكات بقيمة 8 دولارات لمستخدمي الويب و11 دولارًا لمستخدمي أجهزة “آبل”.