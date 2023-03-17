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اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
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اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
٠٢:٠١:٢٩ ص، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 26 شعبان 1444 هجرية، الموافق 18 مارس 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:27 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:20، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

 

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أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:20 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:14 مساءً، وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 25 شعبان 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:11

المدينة – 5:10

الرياض – 4:42

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:29

المدينة – 12:30

الرياض – 12:02

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:54

المدينة – 3:56

الرياض – 3:28

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:31

المدينة – 6:32

الرياض – 6:04

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:01

المدينة – 8:02

الرياض – 7:34

موقيت الصلاة - توقيت - مواقيت السعودية

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدمام المدينة تبوك صلاة العشاء صلاة الفجر مكة مواقيت الصلاة

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