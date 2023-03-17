توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير صك الإعانة على مبلغ الدعم
تواصل – فريق التحرير:
قال حساب المواطن إن صط الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة لصرف الدعم.
وأوضح ردا على حساب أحد المستفيدين، أن صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة، وفي حال كانت الحالة الاجتماعية “مطلقة” يتم إرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).
وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يجب الإفصاح عن “البدلات” وكامل “الدخل” في حال التقديم للاستفادة من دعم البرنامج.
جاء ذلك عبر الإجابة عن سؤال أحد المتابعين: هل يتم احتساب البدلات ضمن إجمالي الدخل؟
الإفصاح عن “البدلات” وكامل “الدخل”
وأجاب حساب دعم المستفيدين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه “لا بد من الإفصاح عن المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإضافة إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات”.
بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 64
وقبل يومين، أعلن “حساب المواطن” بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 64، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الخميس الماضي.
وعليكم السلام، ، صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة، وفي حال كانت الحالة الاجتماعية "مطلقة" يتم إرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 17, 2023