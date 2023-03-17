توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير صك الإعانة على مبلغ الدعم

قال حساب المواطن إن صط الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة لصرف الدعم.

وأوضح ردا على حساب أحد المستفيدين، أن صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة، وفي حال كانت الحالة الاجتماعية “مطلقة” يتم إرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يجب الإفصاح عن “البدلات” وكامل “الدخل” في حال التقديم للاستفادة من دعم البرنامج.