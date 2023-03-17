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أخطرها رقم 3.. “الخضيري” يُحذر من 7 أضرار قاتلة للإنسان بسبب التدخين
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أخطرها رقم 3.. “الخضيري” يُحذر من 7 أضرار قاتلة للإنسان بسبب التدخين

أخطرها رقم 3.. “الخضيري” يُحذر من 7 أضرار قاتلة للإنسان بسبب التدخين

أخطرها رقم 3.. “الخضيري” يُحذر من 7 أضرار قاتلة للإنسان بسبب التدخين
١١:٥٠:١٧ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أ.د.فهد الخضيري، من 7 أضرار مزمنة وقاتلة للإنسان ومدمرة لصحته بسبب التدخين.

التدخين سبب هذه الأمراض القاتلة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه في مراجعة حديثة لأضرار التدخين ضمن مدونات منظمة الصحة العالمية، فإن التدخين لم يعد سبب رئيسي للسرطان ولأمراض القلب وتصلب الشرايين.

٧ أضرار حتمية للتدخين

وأكد أنه أصبح يضاف لما سبق ٧ أضرار حتمية للتدخين مثل؛

1 – تشويه وإسقاط الأجنّة.

3 – أمراض الرئة والجهاز التنفسي.

3 – تدمير الأسنان ونخرها وتساقطها.

4 – تشويه جمال المرأة وتخريب هرموناتها.

الخضيري يوجه نصيحة لوجه الله

ووجه الخضيري نصيحة مؤكدًا أنها لوجه الله ومن خبرة سنين في أبحاث المسرطنات أنه ل يجد أشد من التدخين كمسرطن، وأنه من أراد أن يعيش سعيداً وبلا أمراض ويعمّر – بإذن الله – فليبتعد عن التدخين.

وأشار إلى أن أشد مسببات الأمراض تكمن في:

١- التدخين.

2- إهمال إصابات فيروسية وبكتيريا.

٣- السمنة وتناول أكل يزيد عن حاجة الجسم.

٤- الخمول والكسل وعدم الحركة “الرياضة”.

5- التعرض الإشعاعي “المتكرر، وغير المبرر”.

6 – تناول مواد عشبية تضر الكلى أو الكبد، سواء خلطات أو مكملات كيميائية لا تناسب الجسم، وتتراكم وتضر.

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الكلمات الدلالية:
أمراض الرئة أمراض القلب التدخين التنفس الكلى فهد الخضيري مرض السرطان

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