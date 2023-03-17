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عاجل.. النفط يتراجع ويسجل خسارة أسبوعية بنحو 12%

عاجل.. النفط يتراجع ويسجل خسارة أسبوعية بنحو 12%

عاجل.. النفط يتراجع ويسجل خسارة أسبوعية بنحو 12%
١١:٣٦:٥٧ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط تراجعا بأكثر من 2% عند تسوية تعاملات الجمعة، مع  تجدد المخاوف بشأن النظام المصرفي وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

وقادت أسهم البنوك خسائر أسواق الأسهم العالمية اليوم، مع إعلان شركة “إس في بي” المالكة لبنك “سيليكون فالي” تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس، بالإضافة إلى تجدد القلق بشأن “كريدي سويس” السويسري.

منصات التنقيب

وأظهرت بيانات “بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجع منصة واحدة لتصل إلى 589 منصة في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من مارس.

من جهتها، ترى “إنرجي أسبكتس” أن مجموعة “أوبك+” ستظل  تراقب السوق ما لم ينخفض خام برنت دون 70 دولارًا للبرميل لفترة طويلة، وأوضحت أن المجموعة ستنتظر على الأرجح حتى هدوء الأسواق المالية قبل اتخاذ قرار بشأن رد الفعل.

العقود الآجلة

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو تراجعًا 2.3% أو 1.73 دولار عند 72.97 دولار للبرميل عند التسوية، ليحقق عقد تسليم الشهر التالي خسارة أسبوعية 11.8%.

كما هبط سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم أبريل بنحو 2.3% أو 1.61 دولار عند 66.74 دولار للبرميل، ليتراجع 13% في إجمالي هذا الأسبوع.

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