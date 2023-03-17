استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية

تواصل – فريق التحرير

استشهد شاب فلسطيني اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الغاشم في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابًا فلسطينيًّا في العشرينات من عمره استشهد برصاص جيش الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 89 شهيدًا.

اعتداءات بالجملة

من جهة أخرى، ارتفع عدد جرحى اعتداءات جيش الاحتلال اليوم على الشبان الفلسطينيين، في بلدة بيت أمر قضاء الخليل إلى تسعة جرحى، وفق ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.

اقرأ أيضا:

استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

بدء خطوات العصيان ضد الاحتلال

فيما يواصل الأسرى في سجون الاحتلال، خطوات العصيان، ضد إجراءات وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير.

وحسب “وكالة “وفا”، فقد بدأ الأسرى في سجن “نفحة” عرقلة ما يسمى بالفحص الأمنيّ، حيث يرتدون الزيّ البنيّ مستعدين ليلًا بهتاف واحد “حرّيّة”.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، ستواصل تنفيذ برنامجها النضاليّ “خطوات العصيان” الممتد منذ قرابة الشهر، حتّى الإعلان عن الشّروع بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

السّجون ترفض الاستجابة لمطالب الأسرى

وبينت الهيئة والنادي أنّ إدارة السّجون ترفض الاستجابة لمطالب الأسرى، المتمثلة بوقف كافة الإجراءات التي أعلنت عنها، والتي بدأت بتنفيذ مجموعة منها، استنادًا إلى توصيات الوزير الفاشي “بن غفير”.