الآن.. شاهد أمطار غزيرة مع جريان السيول في سلطانة شمال نجران

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وسط طقس متقلب وأجواء شتوية، تساقطت منذ قليل أمطار ليلية غزيرة أدت لجريان السيول في سلطانة شمال منطقة نجران.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول سلطانة شمال نجران، نتيجة هطول أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار وانخفاض في درجات الحرارة.

أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وصباح اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

🔴 فيديو

سيول سلطانه شمال #نجران

الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٤٤هـ

17 مارس 2023م

من | صالح ال الحارث

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الحالة المطرية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة المتوقعة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض، حيث يستمر هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة وحتى الأحد.

الدفاع المدني يحذر من الأمطار والسيول

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.

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