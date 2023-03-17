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الآن.. شاهد أمطار غزيرة مع جريان السيول في سلطانة شمال نجران
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الآن.. شاهد أمطار غزيرة مع جريان السيول في سلطانة شمال نجران

الآن.. شاهد أمطار غزيرة مع جريان السيول في سلطانة شمال نجران

الآن.. شاهد أمطار غزيرة مع جريان السيول في سلطانة شمال نجران
١٢:١٧:٥٩ ص، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط طقس متقلب وأجواء شتوية، تساقطت منذ قليل أمطار ليلية غزيرة أدت لجريان السيول في سلطانة شمال منطقة نجران.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول سلطانة شمال نجران، نتيجة هطول أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار وانخفاض في درجات الحرارة.

أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وصباح اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الحالة المطرية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة المتوقعة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض، حيث يستمر هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة وحتى الأحد.

الدفاع المدني يحذر من الأمطار والسيول

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

تحذير من الدفاع المدني بشأن الأمطار الرعدية على مناطق المملكة

الأرصاد” يتوقع هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على نجران و5 مناطق بالمملكة

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أخبار السعودية الأمطار الغبار جريان السيول حالة الطقس سيول سلطانة نجران

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