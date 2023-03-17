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قبل رمضان.. طبيب يوضح حقيقة تسبب دواء شائع في الجفاف
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قبل رمضان.. طبيب يوضح حقيقة تسبب دواء شائع في الجفاف

قبل رمضان.. طبيب يوضح حقيقة تسبب دواء شائع في الجفاف

قبل رمضان.. طبيب يوضح حقيقة تسبب دواء شائع في الجفاف
١٠:٥٣:٤٨ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور ظافر آل حافظ عن معلومة هامة  لمن يستخدم دواء الروكتان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: لا تقلقوا من استخدام الروكتان مع الصيام فالروكتان لا ياثر على كمية السوائل في الجسم ولا يجففها كما يعتقد الكثير.

وأضاف: هو يسبب جفاف خارجي للجلد والاغشية المخاطية وبالتالي فالحل الترطيب الخارجي اما كمية المياة فلا تؤثر فلا نحتاج لكميات اضافية عن الاحتياج اليومي.

كانت وزارة “الصحة” قد كشفت عن دليل شامل للتعرف على مواعيد الأدوية خلال شهر رمضان الكريم.

وفيما يلي بعض الأدوية ومواعيد الحصول عليها:

أدويــــة الضغــط

1-أملودبين/ فالسارتان

-يفضـل أخـذ أدويـة الضغـط بـعــد التــراويــح لتجنــب الإحســاس بالـــدوار.

-يفضـــل أخـــذ مدرات البـــول بعـــد التراويح وذلك لتجنب الإحســـاس بالـــدوار كما لا يفضل تناولها قبل النـــوم لأنها بطبيعتها لن تدع المريض ينعم بنوم هادئ.

2- أدويــــة الغــدد

ليفوثيروكسين

يفضل تناولها بأحد الطريقتين التاليتين:

-بعد تناول الإفطـــار توقف عن تناول أي وجبة أخـــرى لمدة 4 ســـاعات، ومن ثم تنـــاول دواء الغدة والانتظـــار لمدة 60 دقيقة قبل تناول أي طعام.

-بعد تناول تمرة وكأس ماء تناول دواء الغدة ثـــم انتظـــر لمـــدة 30-60 دقيقة ومن ثم تناول طعام الإفطار.

-تجنـــــب تنــــــاول المكمــــلات الغذائيـــة التي تحتـــوي على الكالســـيوم والحديد في نفس موعـــد تناول دواء الغدة على الأقل بـ 4 ساعات.

-امتصـــاص دواء هرمون الغدة الدرقية يتأثر بـــالأكل لذا يجب تناوله على معدة فارغة.

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الكلمات الدلالية:
أدوية الصيام دواء رمضان شهر رمضان

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