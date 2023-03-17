“لادا” العملاقة تسجل معدلات قياسية في التسابق على الجليد

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سجل سائقو سيارات “لادا” الجديدة معدلات قياسية خلال المهرجان الدولي الخامس للسرعة “بايكال مايل 2023” الذي أقيم على جليد بحيرة بايكال.

وبحسب “روسيا اليوم”، فإن شركة AVTOVAZ الروسية تمكنت هذا العام من تسجيل رقمين قياسيين في السرعة أثناء القيادة على الجليد، معتمدة على سيارات LADA Vesta Sport وLADA Granta Spor الجديدة.

الرقم القياسي الأول

والرقم القياسي الجديد الأول سجله فلاديمير شيشينين الذي الذي قاد سيارة LADA Sport ROSNEFT الجديدة، وتمكن أثناء قيادتها على الجليد من الوصول إلى سرعة 175.47 كلم/ساعة.

وتعد هذه السيارة هي أفضل نتيجة تسجلها سيارة مزودة بمحرك بسعة 2.0 ليتر في تاريخ مهرجان “بايكال مايل”، وأعلى سرعة مسجلة بين المشاركين عن فئة “Formula LADA” في المهرجان.

الرقم القياسي الثاني

وفيما يخص الرقم الثاني، فتمكن من تسجيله المتسابق كيريل لاديغين الذي قاد سيارة LADA Granta Sport ووصل بها إلى سرعة 163.60 على الجليد.

ويعد الرقم الأخيرأعلى رقم تسجله سيارة مجهزة بمحرك بسعة 1.6 ليتر خلال تاريخ المهرجان.

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