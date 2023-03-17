خبير اقتصادي يكشف خطورة منح البنوك الأمريكية 153 مليار دولار لمواجهة التعثر

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كشف الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري عن خطورة الخطوة الأخيرة التي اتخذها الفيدرالي الأمريكي بضخ 153 مليار دولار في حساب البنوك.

واتخذ “الفيدرالي” القرار خوفا من تكرار سيناريو سقوط بنكي “سيليكون فالي” و”سيجنتشر”، لكنها خطوة أثارت العديد من ردود الفعل السلبية.

وتساءل “العمري” عبر حسابه على “تويتر”: كيف يضخ الاحتياطي_الفيدرالي 153 مليار دولار بالبنوك الأميركية متجاوزاً ما ضخه في الأزمة المالية؟ في الوقت ذاته الذي يحارب خلاله التضخم؟

وأضاف: خلاصة المشهد الكارثي الذي يشاهده العالم الآن؛ أننا أمام مسرحية هزلية لن تمر عواقبها مرور عابر.

التخوف الأساسي

ويرجع التخوف الأساسي في المغامرة التي قد تقوم بها البنوك بأموال وودائع العملاء، خاصة وأنها تضمن عدم التعرض لسيناريو البنكين المنهارين.

في سياق متصل، قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن أحداث بنك “سيليكون فالي” تقدم دروسًا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء.

وأوضح أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يسهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد أي صدمات من هذا النوع.

أسرع أسواق المال

وأضاف أن المملكة أصبحت ضمن أسرع أسواق المال نموًا على مستوى العالم.

كما ارتفعت أصول القطاع المصرفي 37% منذ 2019 لتبلغ 3.6 تريليون ريال بنهاية 2022″.

وأشار إلى إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام الإصدار الأول من نوعه من السندات الخضراء الدولية بقيمة 3 مليارات دولار.

والإصدار الثاني بقيمة 5.5 مليار دولار رافد مهم للنجاحات التي حققتها المملكة باعتبارها شريكاً موثوقًا للمستثمرين.

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