فوضى ومحاولة اغتيال.. ماذا يحصل في الأنبار العراقية؟

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة الأنبار العراقية حالة من الفوضى بعد محاولة اغتيال الشيخ سطام أبو ريشة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل، محاولة اغتيال أبو ريشة أثناء التجمع في مؤتمر صحوة العراق.

فيما ظهر الشيخ في مقطع فيديو عقب الحادثة، مؤكداً بأن هناك جماعة أطلقوا النار باتجاه المؤتمر لكي يفشل، مقللاً من أهمية ما حدث.

اغتيال الدكتور الجامعي عقيل الناصري

في الوقت نفسه، اغتيل ظهر اليوم الجمعة الدكتور الجامعي عقيل الناصري قرب منزله في الناصرية.

ونعت وزارة التربية الفقيد الذي كان متوجهاً للدوام الرسمي وتقديم محاضرة لطلبته. ونوهت الوزارة بأنه أحد الكفاءات التعليمية في الكلية التربوية المفتوحة بمحافظة ذي قار.

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وأعربت وزارة التربية عن تعازيها لأسرة ومحبي الفقيد، مطالبة الجهات الأمنية بالكشف عن ملابسات الحادثة وحيثياته مع تأكيده على حماية الكوادر التعليمية والكفاءات التربوية

ونقلت “اندبندنت” عن مصادر سياسية، أن ما يحدث في محافظة الأنبار نتيجة طبيعية لما وصل إليه الصراع السياسي على زعامة المحافظة والمكون السني، التي تعد من أهم المحافظات السنية في العراق.

وأوضحت أن الأنبار تشهد حالة من التوتر الحاد هو الأكثر خطورة منذ بداية سباق المنافسة بين الغرماء المتصارعين على زعامة المحافظة.

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