الذهب يلمع في نهاية الأسبوع رغم تعثرات البنوك الأمريكية

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بأكثر من 2 %، أمس، محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف نوفمبر.

ودفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة المجلس الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة مكافحته التضخم.

وفي المعاملات الفورية، صعد الذهب 2.2 في المائة إلى 1960.29 دولار للأوقية (الأونصة) و أعلى مستوى له منذ (أبريل) 2022.

زيادة العقود الآجلة للذهب

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 في المائة إلى 1965.70 دولار. وصعد الذهب نحو 5.3 في المائة هذا الأسبوع.

في الوقت نفسه، سجلت الفضة أفضل أداء أسبوعي بين المعادن النفسية الأربعة.

وفيما يخص العملات، فقد هبط الدولار بعد تحرك السلطات والبنوك في الولايات المتحدة لتقديم الدعم لبنك متعثر بهدف تخفيف الضغط عن النظام المالي.

في سياق متصل، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جالاكسي ديجيتال – Galaxy Digital، مايكل نوفوغراتز، إن الولايات المتحدة تتجه حاليا نحو أزمة مالية مدمرة، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب والفضة والبيتكوين.\

وأوضح نوفوغراتز – في مقابلة مع CNBC – أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيحتاج إلى التوقف مؤقتًا وحتى خفض أسعار الفائدة قريبًا. وبالتالي، يمكن أن يؤدي هذا إلى تحول كبير يمكن أن يفيد العملات الرقمية والذهب والفضة.

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