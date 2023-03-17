“الأرصاد” يُحذر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على محافظات الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم المحافظات في منطقة الرياض.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وصباح اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الحالة المطرية المتوقعة على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة المتوقعة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

ويوم أمس، أصدر المركز تقريرًا، بشأن حالة الطقس، على عدة مناطق بالمملكة، خلال الفترة المقبلة، وتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة وحتى الأحد.

الدفاع المدني يحذر من الأمطار والسيول

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

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