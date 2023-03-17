تحذير عاجل من “الصحة العالمية” بخصوص كورونا في 2023.. ما الجديد؟

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن جائحة كورونا قد تشهد استقرارًا ملحوظًا على مستوى العالم خلال العام الجاري.

وأوضحت في بيان لها، أن الفيروس سيكمن حيث يشكل تهديدًا مشابها لمرض الإنفلونزا الذي اعتاد عيه الجميع، حسب “سبوتنيك”.

قريبًا إعلان انتهاء حالة الطوارئ

وأعربت المنظمة عن ثقتها، في أنها ستكون قادرة على إعلان انتهاء حالة الطوارئ في وقت ما خلال عام 2023، مؤكدة أنها تتطلع بشكل متزايد إلى اقتراب المرحلة الوبائية للفيروس من نهايتها.

العالم أصبح في وضع أفضل بكثير

وأكدت أن العالم أصبح في وضع أفضل بكثير الآن مما كان عليه خلال الجائحة، وأنه افي وقت قصير ستكون قادرة على تأكيد أن فيروس “كورونا” المستجد قد انتهى، باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليًا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المنظمة قبل أسابيع أنه كان ينبغي على البلدان أن تأخذ احتياطاتها، وذلك بعد مرور 3 سنوات على بداية الجائحة.

سبب وقف التحقيقات حول أصل كورونا

في الوقت نفسه، كشفت المنظمة أنها أوقفت إجراء مزيد من التحقيقات في أصل فيروس كورونا بسبب مشكلات في جمع البيانات.

وحسب صحيفة “ديلي تلجراف”، فإن المنظمة أوقفت إجراء مزيد من التحقيقات في أصل فيروس كورونا بسبب مشكلات في جمع البيانات.

النزاعات السياسية أعاقت فهم أصل الفيروس

وأوضحت أنها خططت لتنفيذ العمل على مراحل، شابها التغيير بسبب الأحداث السياسية في جميع أنحاء العالم والتي أعاقت التقدم في فهم أصل الفيروس.

المنظمة واجهت صعوبة الوصول إلى البيانات

وفي وقت سابق، أعلنت المنظمة أنها تستعد للمرحلة الثانية من دراسة أصل فيروس كورونا المستجد، مبينة أن المرحلة الأولى من انتشار الفيروس كانت صعبة للغاية.

6 ملايين وفاة و 671 مليون إصابة

وحتى مطلع فبراير الجاري، كشفت وسائل إعلام دولية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز، 671 مليونًا.

وأوضحت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 671 مليونًا و516 ألفًا و911.

6 ملايين وفاة

وارتفع إجمالي الوفيات جرَّاء كورونا حول العالم إلى 6 ملايين و840 ألفًا و255 وفاة، فيما زاد إجمالي عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 13 مليارًا و280 مليونًا و222 ألفًا و236 جرعة.

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