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“تشعر بها أثناء تناول الطعام”.. 4 أعراض لنقص الحديد في الجسم
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“تشعر بها أثناء تناول الطعام”.. 4 أعراض لنقص الحديد في الجسم

“تشعر بها أثناء تناول الطعام”.. 4 أعراض لنقص الحديد في الجسم

“تشعر بها أثناء تناول الطعام”.. 4 أعراض لنقص الحديد في الجسم
٠٩:٤١:٢٣ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد عنصر الحديد من العناصر المهمة والمفيدة جدا للجسم خاصة  في تكوين الهيموغلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء.

وخلايا الدم الحمراء مهمة  وضرورية لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

4 أعراض

من جهتها، كشفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية “NHS” عن 4 أعراض لنقص الحديد ملحوظة في أوقات الوجبات، وهي:

– المعاناة من صعوبة في البلع

– اللسان المؤلم

– تغير في حاسة التذوق

– الرغبة في تناول المواد غير الغذائية

أسباب ارتفاع الحديد

في سياق متصل، قال الدكتور ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، أن مخزون الحديد أو (الفيريتين) هو البروتين الذي يخزن الحديد ليطلقه عند حاجة الجسم.

وأضاف الجهني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن من أسباب ارتفاع الحديد في الجسم ما يلي:

– السكري

– السمنة

– الالتهابات

– الروماتيزم

– فرط نشاط الغدة الدرقية

– بعض الأورام

– نقل الدم المتعدد

– تسمم الحديد

– أمراض الكبد

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استشاري: 9 عوامل تسبب ارتفاع مخزون الحديد في الجسم

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