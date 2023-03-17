الجنائية الدولية تكشف مفاجأة بشأن ما فعلته روسيا بمئات الأطفال الأوكرانيين

تواصل – وكالات:

كشف رئيس المحكمة الجنائية الدولية، أنه حصل على بيانات لمئات الأطفال الأوكرانيين الذين رحلتهم روسيا قسرا إلى أراضيها.

نقل الأطفال خرق لاتفاقية جنيف

وأكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن نقل الأطفال من أوكرانيا لروسيا قسرًا هو خرق لاتفاقية جنيف.

أمر اعتقال بوتين بطلب من 43 دولة

وأضاف أن قرار المحكمة الجنائية باعتقال بوتين ليس حكما يبتّ في القضية، مؤكدًا أن أمر الاعتقال جاء بعد تحقيق بطلب من 43 دولة.

وقبل قليل، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤول عن جريمة حرب في أوكرانيا.

وأوضحت ان الجريمة متمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا.

أول رد من وزارة الخارجية الروسية

فيما ردت وزارة الخارجية الروسية بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال بحق بوتين ليس له أي أهمية على الإطلاق.

وفي أول تعليق له على اعتقال بوتين، أكد الكرملين أن روسيا لا تعترف بالمحكمة، وأن الأسئلة الكثيرة التي طرحتها المحكمة الجنائية الدولية هي أسئلة غريبة ولا يمكن قبولها، مشيرًا إلى أن قرارات المحكمة باطلة بالنسبة لروسيا.

أمريكا: أمر اعتقال بوتين رسالة قوية للعالم

في الوقت نفسه، علق كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على الأمر بأن إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين، هو رسالة قوية للعالم.

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