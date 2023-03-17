غواصة بحرية ترصد كائنا غريبا في أعماق المحيطات

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نشرت مجلة علمية تقريرا عن تطور كبير جدًا لكائن “مشط البحر” الهلامي والذي يعد من الكائنات التي لم يستطع العلماء دراستها بشكل دقيق بسبب طبيعتها الهشة إلى حد كبير بالإضافة إلى طبيعة حياتها في أعماق البحر.

علم الوراثة

واستخدم علماء من معهد أبحاث “أكواريوم لخليج مونتيري” في دراسة جديدة، علم الوراثة لدراسة هذا المخلوق، المعروف علميًا باسم “ctenophores”، حيث استطاعوا الحصول على أحدها من خلال غواصة.

ونُشرت الدراسة في مجلة “Molecular Ecology Resources”، حيث قام فريق من العلماء بفحص تسلسل جيني معين في هلام المشط، الذي كشف عن وجود تنوع لا يوصف داخل هذه المجموعة من الحيوانات.

النظم البيئية

من جهتها، قالت لين كريستيانسون، المؤلفة الرئيسية للدراسة وأحد كبار الباحثين، “إن البيانات الجينية التي شاركناها مع قواعد البيانات العامة ستوفر مرجعاً قيّمًا للعلماء الآخرين الذين يستخدمون علم الوراثة للمساعدة في الكشف عن تعقيد النظم البيئية للمحيطات”.

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