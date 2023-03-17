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بالفيديو.. مختص تغذية علاجية يوضح أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

بالفيديو.. مختص تغذية علاجية يوضح أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

بالفيديو.. مختص تغذية علاجية يوضح أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان
٠٨:٤١:١٧ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المختص في التغذية العلاجية عبد الله المطيري أن أفضل وقت لممارسة الرياضة في شهر رمضان، قبل الإفطار بساعة.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والحرص عل تجنب الأطعمة السكرية والمصنعة.

هؤلاء ممنوعون من الرياضة في رمضان

وأضاف أن الرياضة تعتمد على هدف الشخص من ممارستها وحالته الصحية، لأن هناك أشخاص لا ينصح لهم بممارسة الرياضة خلال الصيام مثل مرضى السكر لأنه يكون أكثر عرضه لانخفاض السكر وهو صائم.

الوقت المثالي لممارسة الرياضة في رمضان

وأكد أن الأشخاص الطبيعيين الذين لا يشكون من أي مرض، فإنه يمكنهم ممارسة الرياضة وإنقاص الوزن وأن الوقت المثالي هو آخر ساعة من النهار خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن من يمارس الرياضة قبل الإفطار سيكون عنده فرصة لتعويض من فقده من سوائل وأملاح، مع شرط عدم ممارسة الرياضة في أجواء حارة أو تحت أشعة الشمس حتى لا يتعرض لمشاكل صحة أخرى مرتبطة بالضغط والسكر وهبوط ضغط الدم.

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الصيام تغذية علاجية رمضان عبد الله المطيري مرضى السكر ممارسة الرياضة

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