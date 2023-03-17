ضبط مواطن نقل مخالفين للنظام بحوزتهم مواد مخدرة في منطقة مكة

تواصل – واس:

أعلنت شرطة محافظة القنفذة أنها ألقت اليوم الجمعة، القبض على مواطن لنقله في مركبته 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

المتهم نقل مخالفين للنظام من هذه الجنسيات

وأوضحت أن المواطن المقبوض عليه نقل مخالفين للنظام وهم؛ 11 من الجنسية اليمنية و3 من الجنسية الإثيوبية، ومخالفة من الجنسية الصومالية، وضبط بحوزتهم 49 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

عقوبة من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

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