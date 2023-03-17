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عاجل.. “مدني عسير” ينتشل شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي عتود
“مدني جازان” يبحث عن شخصين جرفتهما السيول في “صبيا والريث”
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عاجل.. “مدني عسير” ينتشل شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي عتود

عاجل.. “مدني عسير” ينتشل شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي عتود

عاجل.. “مدني عسير” ينتشل شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي عتود
٠٧:٤٥:٢٦ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة عسير، أنها تمكنت اليوم الجمعة، من انتشل شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي عتود.

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وأكد الدفاع المدني بـ “جازان”، إنه يواصل البحث عن شخصين جرفتهما السيول في صبيا والريث، مؤكدًا أن هناك عدد من الفرق التطوعية التي تشارك في عملية البحث.

مدني ‎جازان ينتشل جثامين 3 أطفال

وفي وقت سابق، انتشل مدني ‎جازان جثامين 3 أطفال جرفتهم السيول لأودية في محافظتي صبيا والريث.

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إنقاذ 3 أشخاص بالمدينة 

كما أنقذ الدفاع المدني بمدينة الرياض 3 أشخاص في مركبتين علقتا في مياه إثر هطول الأمطار بحي الدار البيضاء.

هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة

في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، مبينًا أنه رفع درجة الإنذار إلى “تحذير” في الشرقية لوجود عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

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الدفاع المدني يحذر من الأمطار والسيول

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل.

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