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شاهد.. جريان السيول بالقويعية مع بردية الجمش بالدوادمي في الرياض

شاهد.. جريان السيول بالقويعية مع بردية الجمش بالدوادمي في الرياض

شاهد.. جريان السيول بالقويعية مع بردية الجمش بالدوادمي في الرياض
٠٧:٢٢:١٠ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية، جرت السيول عصر اليوم الجمعة بمحافظة القويعية مع بردية جبل الجمش بالدوادمي في منطقة الرياض.

أمطار وسيول على محافظات الرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على حساب طقس ، كيف جرت السيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على محافظات منطقة الرياض خاصة الدوادمي والقويعية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وصباح اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح أن الحالة المتوقعة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

الدفاع المدني يحذر من الأمطار والسيول

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل.

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;الأرصاد” يتوقع هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على نجران و5 مناطق بالمملكة

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جرت السيول عصر اليوم الجمعة بمحافظة القويعية مع بردية جبل الجمش بالدوادمي في منطقة الرياض. وسط أجواء شتوية

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