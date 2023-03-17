شاهد.. جريان السيول بالقويعية مع بردية الجمش بالدوادمي في الرياض

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وسط أجواء شتوية، جرت السيول عصر اليوم الجمعة بمحافظة القويعية مع بردية جبل الجمش بالدوادمي في منطقة الرياض.

أمطار وسيول على محافظات الرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على حساب طقس ، كيف جرت السيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على محافظات منطقة الرياض خاصة الدوادمي والقويعية.

🔴 فيديو

بردية شرق جبلة الجمش

شمال غرب #الدوادمي

الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٤٤هـ

17 مارس 2023م

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. pic.twitter.com/JPrSojbUiO — طقس (@tqqs) March 17, 2023

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وصباح اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

🔴 مشاهد جميلة للسحب والأمطار شمال #القويعية غرب #الرياض

الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٤٤هـ

17 مارس 2023م

من | عبدالله الغميجان

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. pic.twitter.com/s4Bfth8Dh5 — طقس (@tqqs) March 17, 2023

وأوضح أن الحالة المتوقعة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

الدفاع المدني يحذر من الأمطار والسيول

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل.

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