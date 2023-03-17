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“مدني جازان” يبحث عن شخصين جرفتهما السيول في “صبيا والريث”

“مدني جازان” يبحث عن شخصين جرفتهما السيول في “صبيا والريث”

“مدني جازان” يبحث عن شخصين جرفتهما السيول في “صبيا والريث”
٠٧:٣٢:٠٨ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدفاع المدني بـ “جازان”، إنه يواصل البحث عن شخصين جرفتهما السيول في صبيا والريث.

وأوضح الدفاع المدني أن هناك عدد من الفرق التطوعية التي تشارك في عملية البحث.

في وقت سابق، انتشل مدني ‎جازان جثامين 3 أطفال جرفتهم السيول لأودية في محافظتي صبيا والريث.

إنقاذ 3 أشخاص بالمدينة 

أنقذ الدفاع المدني بمدينة الرياض 3 أشخاص في مركبتين علقتا في مياه إثر هطول الأمطار بحي الدار البيضاء.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها حساب “الدفاع المدني” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأول أمس، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.

 

تساقط البرد والسيول

وشمل تنبيه “الأرصاد” الدوادمي، والقويعية، وعفيف، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ويصاحبه نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

رفع “الأرصاد” درجة الإنذار إلى “تحذير” في الشرقية لوجود عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

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