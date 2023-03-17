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“الدفاع المدني”: تعرّف على التصرف السلیم عند تسرب الغاز
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“الدفاع المدني”: تعرّف على التصرف السلیم عند تسرب الغاز

“الدفاع المدني”: تعرّف على التصرف السلیم عند تسرب الغاز

“الدفاع المدني”: تعرّف على التصرف السلیم عند تسرب الغاز
٠٦:٥١:٤٥ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه عند تسرب الغاز لابد من إتباع مجموعة من الإرشادات من أجل التصرف السليم.

التصرف السلیم عند تسرب الغاز

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن التصرف السلیم عند تسرب الغاز يكون من خلال هذه الإرشادات:

1 – قفل صمام الغاز بإحكام.

2 – إخراج جميع الأشخاص من المكان.

3 – فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.

4 – عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر.

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تحذير من تمديد أسلاك الكهرباء عبر هذه الأماكن

كما حذر الدفاع المدني من تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد، مؤكدة أن تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد هو سبب رئيسي لمخاطر الصعق والتماس الكهربائي.

تدشين “روبوت” ذكي لمكافحة الحرائق

وفي وقت سابق، دشن قسم الإطفاء والحماية من الحريق في منظومة الشعيبة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، روبوت مكافحة الحرائق المضاد للانفجار والمصمم والمعتمد لإطفاء الحرائق في الأماكن ذات مخاطر الانفجار العالية، مثل مصانع التكرير البتروكيميائية ومخازن البترول والغاز والعديد من مصانع الكيماويات والمخازن وأماكن النقل ونحوها.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أسلاك الكهرباء التصرف السلیم الدفاع المدني الولاعات تسرب الغاز

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