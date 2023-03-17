أكثر من 300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

تواصل – واس:

في أجواء إيمانية، أدى أكثر من 307996 ألف مصل اليوم، صلاة الجمعة من آخر جمعة في شهر شعبان لهذا العام 1444 هـ في رحاب المسجد النبوي الشريف.

وجاء ذلك وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها مختلف الإدارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

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خدمات متنوعة للمصلين

وتقف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف من خلال خدماتها المتنوعة التي تقدمها للمصلين من المعتمرين والزوار على تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد النبوي.

وعملت على توفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة كما وفرت 1400 كرسي لكبار السن خاصة للمحتاجين لها.

كما عملت على استدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وغيرها من الخدمات التي تخدم المصلين وتُسهل عليهم أداء عبادتهم.

وبلغت الكمية المستخدمة من ماء زمزم في المسجد النبوي والساحات 153 طناً.

فيما بلغت عدد الحافظات الموزعة لماء زمزم 9600 حافظة، إلى جانب عدد 1200 من نوافير الشرب .

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أكثر من 36 ألف لتر معقمات

وكثفت وكالة شؤون المسجد النبوي برامج التطهير والتعقيم للمسجد النبوي وساحاته ومرافقه على مدار الساعة.

وبلغت كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة أكثر من 36 ألف لتر.

فيما بلغت كمية المعطرات 1800 لتر، وبلغ عدد المعدات المستخدمة 585 مُعدّة.

بالإضافة إلى تهيئة المسجد النبوي بالسجاد الفاخر البالغ 24 ألف سجادة إلى جانب توفير عربات لكبار السن.

كما قامت وكالة الحشود والتفويج بالوكالة بالإرشاد المكاني لـ 3207 وإرشاد 889 تائهًا.

فيما بلغ عدد معالجة الممارسات الخاطئة 766 حالة.