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عاجل.. “الجنائية الدولية” تصدر أمر اعتقال ضد الرئيس الروسي
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عاجل.. “الجنائية الدولية” تصدر أمر اعتقال ضد الرئيس الروسي

عاجل.. “الجنائية الدولية” تصدر أمر اعتقال ضد الرئيس الروسي

عاجل.. “الجنائية الدولية” تصدر أمر اعتقال ضد الرئيس الروسي
٠٦:٣٣:٤٣ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة أمر اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم ارتكابه “جرائم حرب” في أوكرانيا.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ووكالة “رويترز” أعلنتا الإثنين الماضي أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية سوف يفتح تحقيقًا رسميًا بشأن حالتي جرائم حرب في أوكرانيا.

وقالتا إنه سوف يتم بمقتضى التحقيق إصدار أوامر اعتقال للعديد من الشخصيات الروسية والتي يشتبه في تورطهم في تلك الجرائم والتي تشمل تدمير البينة التحتية في أوكرانيا.

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أول قرار للمحكمة بشأن الحرب بأوكرانيا

وهذه المرة الأولى من نوعها التي تقوم المحكمة الدولية فيها بإصدار مذكرات اعتقال فيما يخص الحرب في أوكرانيا.

وهذه الدعوة كان قد أطلقها سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا في العام الماضي متهما بوتين بأنه وراء “استخدام روسيا قنابل فراغية في هجوم على بلدة أوختيركا شمال شرق البلاد”.

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كما أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا وبوتين بشكل خاص بارتكاب جرائم حرب بعد “أن شنت القوات الروسية غارات جوية على خاركيف وقتلت مدنيين”.

وبموجب القانون الدولي، تشمل جرائم الحرب استهداف المدنيين، وكذلك الهجمات التي تسبّب خسائر مدنية.

ويشمل ذلك الهجمات على المستشفيات والعيادات والمدارس والمعالم التاريخية وغيرها من المواقع المدنية الأساسية .

وينسحب الأمر أيضا، على كل ما يتعلق بمهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن غير المحميّة والتي لا تشكل أهدافًا عسكرية.

الكلمات الدلالية:
أوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب في أوكرانيا شخصيات روسية فلاديمير بوتين

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