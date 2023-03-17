خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم الشهادة الفورية “إقرار زكوي تقديري”

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم، لقرائها الكرام، أهم خطوات تقديم الشهادة الفورية الخاصة بـ”إقرار زكوي تقديري”.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكّن المنشآت من تقديم الإقرار الزكوي التقديري من خلال خدمة “الشهادة الفورية”.

الخطوات

1 – ادخل على خدمات المنشآت الإلكترونية في بوابة الهيئة.

2 – انقر على صندوق الإقرارات، وسيتم الانتقال التلقائي إلى صفحة الإقرارات.

3 – اختر عرض الإقرارات.

4 – اختر الإقرار المراد تقديمه وقم بتعبئة البيانات المالية ومن ثم التقديم.

5 – سيصلك إشعار الإقرار ورقم الفاتورة عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

6 – صدور الشهادة الفورية بعد سداد الفاتورة.

المتطلبات

1 – التسجيل مسبقًا في البوابة الإلكترونية للهيئة.

2 – إقرار مكتمل للزكاة.

3 – دفع المبالغ المستحقة.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “00966112048998 – 19993″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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