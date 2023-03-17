من أين أتت مياه الأرض؟.. هذه أحدث نتيجة توصل لها العلماء

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الماء هو العنصر الأساسي للحياة على الأرض، ويشكل 71 في المائة من سطح الكوكب، لكن العلماء ما زالوا حتى الآن يجهلون مصدرها، ويعملون على محاولة فك هذا اللغز.

وأحدث هذه المحاولات جاءت في إطار دراسة جديدة، قام خلالها الباحثون بجامعة ماريلاند بتحليل الصخور المنصهرة التي تطفو في الفضاء منذ تشكل النظام الشمسي قبل حوالي 4.5 مليار سنة.

الصخور الذائية

لكنهم توصلوا إلى أن محتواها المائي منخفض للغاية، وهو ما جعل الباحثين يستبعدون فكرة أن تكون الصخور الذائية هي مصدر الماء على كوكب الأرض.

وقالت الدكتورة ميجان نيوكومب، المؤلفة الرئيسية للدراسة: “أردنا أن نفهم كيف تمكن كوكبنا من الحصول على المياه لأنه ليس واضحًا تمامًا”.

وأضافت “إن الحصول على المياه ووجود محيطات سطحية على كوكب صغير وقريب نسبيًا من الشمس يمثل تحديًا. غالبًا ما يُفترض أن اللبنات الأساسية للأرض دافئة وجافة- ولهذا السبب اقترحت النظريات الرائدة مصدرًا خارجيًا للمياه”.

وعثر على العديد من النيازك المحطمة على الأرض، والتني تحتوي على الماء أو المعادن التي لا يمكن أن تتشكل إلا في وجودها.

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الماء جزء من الأرض

لكن بعض الدراسات تناقض مع هذه الفرضية، قائلة إن الماء كان بالفعل جزءًا من الأرض عندما تشكل قبل 4.5 مليار سنة.

وأضافت الدكتورة نيوكومب: “يعتبر الماء مكونًا للحياة لتكون قادرة على الازدهار، لذلك بينما نتطلع إلى الكون ونعثر على كل هذه الكواكب الخارجية، بدأنا في تحديد أي من هذه الأنظمة الكوكبية يمكن أن تكون مضيفًا محتملاً مدى الحياة”.

وتابعت، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”: “لكي نتمكن من فهم هذه الأنظمة الشمسية الأخرى، نريد أن نفهم أنظمتنا الخاصة”.

وخلال الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة “نيتشر”، أراد الباحثون معرفة ما إذا كان بإمكانهم استبعاد النيازك نهائيًا كمصدر محتمل.

وقاموا بتحليل سبعة نيازك انفصلت عن “الكواكب الصغيرة” – وهي أجسام اصطدمت لتشكل الكواكب في المجموعة الشمسية، وهي عبارة عن نيازك (كوندريت) ذائبة جزئيًا على الأقل وهي غير شائعة نسبيًا، وتشكل حوالي 8في المائة فقط من جميع النيازك.

ولم يتم قياس المحتوى المائي لهذه النيازك منها من قبل، لأنها سقطت على الأرض مؤخرًا فقط.

وجاءت بعض العينات من النظام الشمسي الداخلي، حيث توجد الأرض وحيث يُفترض عمومًا أن تكون الظروف دافئة وجافة. وجاءت عينات أخرى نادرة من المناطق الخارجية الأكثر برودة والجليد في نظامنا الكوكبي.

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نتيائج الفحص

وبعد تحليل العينات، اكتشف الباحثون أن الماء يتألف من ما بين 2 و 0.6 من المليون من كتلتها، مما يجعلها واحدة من أكثر الأجسام التي تم قياسها جفافًا خارج كوكب الأرض على الإطلاق.

وتحتوي النيازك الأكثر رطوبة – مجموعة تسمى الكوندريت الكربوني – على ما يصل إلى 20 في المائة من الماء من وزنها، أو 100000 مرة أكثر من عينات النيزك المدروسة.

ويقول الباحثون إن النتائج تسمح لهم بالحكم على النيازك الذائبة كمصدر أساسي لمياه الأرض.

ويؤدي التسخين الذي تعرضت له عندما كانت جزءًا من الكواكب الصغيرة إلى فقدان شبه كلي للمياه.

قال المؤلف المشارك الدكتور سون نيلسن، الجيولوجي في معهد وودز هول لعلوم المحيطات: “لقد علمنا أن الكثير من أجسام النظام الشمسي الخارجي كانت متمايزة، ولكن كان من المفترض ضمنيًا أنها كانت من النظام الشمسي الخارجي، تحتوي أيضًا على الكثير من الماء”.

وأضاف: “تظهر ورقتنا أن هذا ليس هو الحال بالتأكيد. بمجرد ذوبان النيازك، لم يعد هناك ماء متبقي. وبدلاً من ذلك، من المحتمل أن المياه على الأرض تم توصيله من خلال النيازك التي لم تذب أبدًا – النيازك “الكوندريت”.

وتقدم النتائج للخبراء مزيدًا من المعلومات حول كيف أصبحت الأرض صالحة للسكن، فيما يمكن استخدامه لتحديد الكواكب التي يمكن أن تكون صالحة للحياة.