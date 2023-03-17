بعد انتشال 3 أطفال.. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين في سيول جازان (فيديو)

تواصل – فريق التجرير:

تواصل فرق الإنقاذ قي منطقة جازان البحث عن المفقودين الذين جرفتهم السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة يوم الاثنين الماضي.

وعثر على جثث ثلاثة أطفال، فيما يتبقى مفقودان مازالت فرق الإنقاذ تحاول الوصول إليهما.

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في قرية مشلحة، قضى أربعة أطفال غرقًا أمام أعين والدهم في السيول التي تعرضت لها القرية التابعة لمحافظة صبيا.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله للحادث، جريان السيارة التي تحمل الأطفال الأربعة وكان يقودها والدهم وغرقها وسط سيل جارف.

وأظهرت فضائية “الإخبارية”، بقايا كتب كان يحملها الأطفال الضحايا داخل السيارة، حيث عثر على ثلاثة منهم فيما تسعى فرق الإنقاذ للوصول إلى الطفلة الرابعة.

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مفقود في سيول أودية الريث

سيول أودية الريث كان ضحيتها عم ذهب لإنقاذ ابني شقيقها، لكنهما نجيا بينما جرفته السيول إلى مكان غير معلوم.

وسارع المواطن جابر طاوي محمد الريثي إلى إنقاذ اثنين من أبناء شقيقه من سيول أحد الاودية بالريث بجازان، خلال الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة يوم الإثنين.

وكان الطفلان يبحثان عن عددٍ من المواشي اختفت داخل الوادي، لكن السيول حاصرتهما، ليتحرك العم إلى ابني شقيقه بسيارته صوبهما، في محاولة لإنقاذهما.

غير أنه وبعد الوصول إليهما جرفتهم السيول جميعًا لينجو الشقيقان ويفقد العم في السيول. ولاتزال فرق الدفاع المدني تكثّف جهودها للعثور على المواطن المفقود.