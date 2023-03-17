5 علامات غريبة على وجود ورم في المخ.. كيف يمكن التعرف عليها؟

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ورم الدماغ هو كتلة أو نمو للخلايا الشاذة في الدماغ، وتوجد أنواع مختلفة منها، بعضها غير سرطاني (حميد)، وبعضها سرطاني (خبيث).

وتشمل الأعراض الشائعة لأورام الدماغ الصداع المعوق والنوبات والغثيان، لكن هناك علامات أخرى أقل شيوعًا تشير إلى احتمالية وجود ورم في الدماغ.

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وكشفت صحيفة “ديلي ميل” عن خمس علامات لوجود ورم في المخ، وتتمثل في الآتي:

فقدان الاهتمام بالهوايات

قد يكون فقدان الاهتمام المفاجئ بالهوايات المفضلة علامة تحذيرية على وجود لورم في المخ.

ووفقًا لجمعية ورم الدماغ الخيرية ببريطانيا، يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بورم في المخ من تغير ما في الشخصية. ويمكن أن يكون هذا في شكل فقدان الاهتمام بهواية.

وعندما ينمو الورم في الدماغ، يمكن أن يضغط على الخلايا السليمة من حوله.

ويمكن أن يؤدي تطوره في الفص الأمامي، المنطقة التي تتحكم في العواطف والشخصية والسلوك، في الإقدام على تصرف غريبة بعض الشيء.

ويمكن أن يتسبب ورم الغدة النخامية أيضًا في تغيرات في الشخصية مثل الاكتئاب والقلق.

قالت الدكتورة كارين نوبل، مديرة السياسات والبحوث والابتكار في أبحاث أورام الدماغ: “أورام الدماغ القريبة من الغدة النخامية يمكن أن تسبب بعض الأعراض الأكثر إثارة للدهشة، مثل التغيرات الشديدة في الشخصية والوزن والحجم الجسدي، أو تأخير سن البلوغ”.

وأرجعت هذا إلى “الورم الذي يؤثر على مستويات الهرمونات التي تنتجها الغدة”.

تظهر البيانات أن 40 في المائة فقط من مرضى سرطان الدماغ يعيشون أكثر من عام بعد التشخيص و20 في المائة فقط يعيشون لمدة خمس سنوات دون أن يكونوا على علم بذلك.

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طفرات النمو الشديدة

يمكن للأورام التي تصيب الغدة النخامية أيضًا، في حالات نادرة، أن تسبب طفرات نمو شديدة في البالغين وكذلك الأطفال.

وتشير أبحاث السرطان إلى أن بعض الأورام التي تصيب الغدة النخامية تصنع هرمونات، ويمكن أن يتسبب هذا في حدوث طفرات نمو لدى الشباب.

لكن طفرات النمو هذه لا تحدث فقط في الأطفال، بل يمكن أن تحدث عند البالغين أيضًا.

ويقول الخبراء إن هذا الارتفاع غير المعتاد في الحجم يمكن أن يتسبب في نمو اليدين أو القدمين أو حتى الفك السفلي عند البالغين.

قالت الدكتورة نوبل: “الاكتشاف المبكر والعلاج قد يتجنب المضاعفات فيما بعد؛ ومع ذلك، غالبًا ما يتم تشخيص أورام المخ بشكل خاطئ، مما قد يؤخر ذلك”.

وأوضحت أن “هناك أكثر من 120 نوعًا مختلفًا من أورام المخ والأعراض عديدة ومتنوعة – اعتمادًا على مكان الورم في الدماغ”.

النســيان

غالبًا ما يُنظر إلى النسيان على أن علامة مميزة لمرض الزهايمر، لكنه قد يكون أيضًا علامة على وجود ورم في المخ.

ونظرًا لأن العديد من مناطق الدماغ تعمل على تخزين واسترجاع أنواع مختلفة من الذكريات، فمن الصعب تحديد مدى تأثير أورام الدماغ المختلفة على الذاكرة، وفقًا لجمعية ورم الدماغ الخيرية.

وتوضح أن النسيان يحدث بشكل أكبر إذا كان الورم في الفص الأمامي أو الصدغي للدماغ، حيث يتم تخزين الذكريات.

ويعاني شخص من كل شخصين من صعوبات في الذاكرة ناجمة عن ورم في المخ، لكنه يمكن أن يحدث أيضًا بسبب العلاج.

ويعد انخفاض القدرة العقلية والارتباك أيضًا من أعراض ورم الدماغ في هذا الجزء من الدماغ. ويحذر الخبراء من أن الأعراض قد تظهر وتختفي في البداية قبل أن تزداد سوءًا.

ضبابية الرؤية

قد تكون ضبابية الرؤية، علامة على وجود ورم في المخ، نظرًا لأن ضغط ورم الدماغ على العصب البصري يمكن أن يؤثر على الرؤية بشكل كبير، وفقًا للخبراء.

يمكن أن يكون تشوش الرؤية والأشكال العائمة ورؤية النفق علامات على وجود ورم في المخ، وفقًا لأبحاث السرطان.

بالإضافة إلى الرؤية غير الواضحة أو المزدوجة، قد يعاني الشخص أيضًا من ضبابية الرؤية الناتجة عن السعال أو العطس أو حتى الانحناء فقط.

لكن هذه الأعراض المتعلقة بالعين والرؤية، إذا ظهرت فجأة، فإنها ربما تكون ناجمة عن جلطة دموية أو التهاب السحايا، لذلك توصي مؤسسة أبحاث ورم الدماغ بالتماس المشورة الطبية على وجه السرعة.

قالت الدكتورة نوبل: “يمكن لفحوصات العين المنتظمة في بعض الأحيان اكتشاف مشاكل العين التي تشير إلى وجود ورم في المخ قبل أن تصبح أي أعراض واضحة”.

الهلوسة

قد تشير أصوات الهلوسة، وسماع أصوات عشوائية أحيانًا إلى مشكلة عقلية، لكن يمكن أن يكون أيضًا بسبب أورام المخ السرطانية والحميدة.

ويمكن أن تحدث الهلوسة إذا كان الورم موجودًا في الفص الصدغي، وهو الجزء من الدماغ الذي يعالج الصوت ويفهم اللغة ويشفر الذاكرة.

وتحدث أيضًا إذا ضغط الورم على العصب الذي يرسل إشارات من الأذن إلى الدماغ.

كما يمكن أن يسبب الورم أيضًا صعوبة في السمع والتحدث، وفقًا لأبحاث السرطان.