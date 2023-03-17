مستثمر شهير: هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب والفضة والبيتكوين

تواصل – فريق التحرير:

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جالاكسي ديجيتال – Galaxy Digital، مايكل نوفوغراتز، إن الولايات المتحدة تتجه حاليا نحو أزمة مالية مدمرة، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب والفضة والبيتكوين.

وأوضح نوفوغراتز – في مقابلة مع CNBC – أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيحتاج إلى التوقف مؤقتًا وحتى خفض أسعار الفائدة قريبًا. وبالتالي، يمكن أن يؤدي هذا إلى تحول كبير يمكن أن يفيد العملات الرقمية والذهب والفضة.

رأس المال

وأشار “نوفوغراتز” إلى أن البنوك عادة ما تعيد بناء رأس المال عن طريق الإقراض بشكل أقل، مما يعني أن أزمة الائتمان وشيكة، وأضاف أن المؤشرات الأخرى مثل سوق السلع تشير بالفعل إلى الركود.

يجدر بالذكر أن سعر البيتكوين انخفض بعد انهيار بنك وادي السيليكون الأسبوع الماضي، إلا أنه تمكن من الوصول إلى أعلى مستوياته الجديدة لعام 2023 عند 26,514.72 دولاراً في 14 مارس.

ورغم انهيار البنوك، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 50٪ هذا العام، ففي 1 يناير، بدأ تداول البيتكوين بما يزيد قليلاً عن 16500 دولار، واليوم، تحوم حول علامة 25 ألف دولار، بفضل مسيرة صعود بدأت يوم الأحد الماضي بعد أزمة المصارف الأمريكية.

اقرأ أيضًا:

ftx تتلقى ضربة جديدة بعد الإفلاس.. 5 معلومات عن توقيف ملك البيتكوين