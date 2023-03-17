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قرار مهم من “المرور” لمالك المركبة بشأن تسجيل مخالفات الغير

قرار مهم من “المرور” لمالك المركبة بشأن تسجيل مخالفات الغير

قرار مهم من “المرور” لمالك المركبة بشأن تسجيل مخالفات الغير
٠٥:٢٣:٣٥ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت الإدارة العامة للمرور، لمالك المركبة التوجه للمحكمة حال ارتكاب الآخرين للمخالفات وتسجيلها عليه.

وأكدت عدم إمكانية نقل المخالفات المرورية من مالك المركبة وتسجيلها باسم شخص آخر ارتكب المخالفات على مركبة المالك.

لكنها أشارت إلى أنه يمكن إضافة السائق كمستخدم فعلي في نظام “أبشر”.

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تسجيل المخالفات

وشددت على أن التفويض للأشخاص بقيادة المركبة يحدد المسؤول عن قيادتها، كما أنه يحمي مالكها من تسجيل المخالفات وغيرها عليه، حيث يتم التفويض وإلغاؤه من حساب المالك في منصة “أبشر”.

وأبانت “المرور” بأنه في حال رغبة المالك بتسجيل المخالفات على هوية مستخدم المركبة، في حال لم يرتكبها مالكها، يمكن لمالك المركبة التقدم بدعوى لدى المحكمة.

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المخالفات لا تمنع نقل ملكية المركبة

وبينت في الوقت ذاته أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة.

لكنها اشترطت سريان رخصة السير والفحص الدوري، في حين أن من شروط إتمام نقل ملكية المركبة خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية.

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