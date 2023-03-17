الكويت: صرف 163 مليون دولار من أموال التأمينات لخليجيين متوفين!

تواصل – فريق التحرير:

تباشر نيابة الأموال العامة في الكويت، التحقيق في شُبهة فساد بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تصل إلى نحو 50 مليون دينار (نحو 163 مليون دولار).

وأفادت صحيفة “الراي” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن القضية “تتعلّق باستمرار صرف رواتب لأشخاص خليجيين متوفين منذ سنوات طويلة واستخدام توكيلات مزوّرة بأسمائهم”.

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استجواب الشهود

وأوضحت أن “النيابة بدأت استجواب الشهود تمهيدًا لحصر أسماء المتهمين”، متوقعة أن «تشمل استجوابات القضية مسؤولين حاليين وسابقين في المؤسسة”.

وأشارت إلى أن “النيابة طلبت تحريات المباحث حول المتورطين في هذه القضية، وتحديد أدق التفاصيل وحصر أسماء المسؤولين عن اتخاذ القرار تمهيداً لاستدعائهم والتحقيق معهم”.

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وذكرت المصادر، أن “النيابة العامة تتجه إلى تجميد أرصدة الحسابات المسجلة بأسماء المتوفين والمبالغ المحولة من حساباتهم إلى حسابات آخرين مستفيدين من تلك الأموال المختلسة”.