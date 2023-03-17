“الجمارك” تُحبط تهريب كميات ضخمة من حبوب الكبتاجون في ميناء ضباء (فيديو)

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أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء محاولتي تهريب 1.279.132 حبة كبتاجون.

وقالت إنه تم العثور عليها في إرساليات وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وقالت الهيئة إنه تم العثور على تلك الكميية بعد فحص الشاحنات القادمة للإجراءات الجمركية.

وأضافت أنه تم الكشف عليها عبر التقنيات الأمنية و”الكلاب البوليسية” في جمرك ميناء ضباء.

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إحباط المحاولة الأولى

وأشارت إلى أنها أحبطت في المحاولة الأولى تهريب 699.500 حبة، كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة، وذلك بإخفائها في “خزان الهواء الخاص بالشاحنة”.

وأضافت الجمارك: في المحاولة الثانية أحبطت الهيئة تهريب 579.632 حبة، تم العثور عليها في تجويف إطارات شاحنة قادمة إلى المملكة عبر الميناء.

التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات

وتابعت: جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

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