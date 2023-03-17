الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم الشهادة الفورية “إقرار زكوي تقديري”
بعد انتشال 3 أطفال.. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين في سيول جازان (فيديو)
أجواء رعب في إسطنبول خوفًا من “الزلزال الكبير”
قرار مهم من “المرور” لمالك المركبة بشأن تسجيل مخالفات الغير
“الجمارك” تُحبط تهريب كميات ضخمة من حبوب الكبتاجون في ميناء ضباء (فيديو)
الكويت: صرف 163 مليون دولار من أموال التأمينات لخليجيين متوفين!

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الجمارك” تُحبط تهريب كميات ضخمة من حبوب الكبتاجون في ميناء ضباء (فيديو)

“الجمارك” تُحبط تهريب كميات ضخمة من حبوب الكبتاجون في ميناء ضباء (فيديو)

“الجمارك” تُحبط تهريب كميات ضخمة من حبوب الكبتاجون في ميناء ضباء (فيديو)
٠٥:١٧:٥٧ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء محاولتي تهريب 1.279.132 حبة كبتاجون.

وقالت إنه تم العثور عليها في إرساليات وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وقالت الهيئة إنه تم العثور على تلك الكميية بعد فحص الشاحنات القادمة للإجراءات الجمركية.

وأضافت أنه تم الكشف عليها عبر التقنيات الأمنية و”الكلاب البوليسية” في جمرك ميناء ضباء.

اقرأ أيضًا:

الجمارك: إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم استيراد المركبات بهذه الشروط

إحباط المحاولة الأولى

وأشارت إلى أنها أحبطت في المحاولة الأولى تهريب 699.500 حبة، كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة، وذلك بإخفائها في “خزان الهواء الخاص بالشاحنة”.

وأضافت الجمارك: في المحاولة الثانية أحبطت الهيئة تهريب 579.632 حبة، تم العثور عليها في تجويف إطارات شاحنة قادمة إلى المملكة عبر الميناء.

التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات

وتابعت: جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

اقرأ أيضًا: 

“الزكاة والضريبة والجمارك” تُنفذ أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر

الجمارك: إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم استيراد المركبات بهذه الشروط

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الجمارك السعودية المملكة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مواد ذات صلة

المزيد
تفاصيل احتراق طائرة بمطار بغداد الدولي

تفاصيل احتراق طائرة بمطار بغداد الدولي

٠٩:٤٣ ص، السبت، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
وزير الشؤون البلدية: 13 ألف عامل لخدمة الحجيج بالمشاعر المقدسة

وزير الشؤون البلدية: 13 ألف عامل لخدمة الحجيج بالمشاعر المقدسة

٠٣:١٧ م، الثلاثاء، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٦
وفد حماس برئاسة «خالد مشعل» يؤدي مناسك العمرة.. ويُهنّئ خادم الحرمين بالعيد

وفد حماس برئاسة «خالد مشعل» يؤدي مناسك العمرة.. ويُهنّئ خادم الحرمين بالعيد

٠١:١١ ص، السبت، ١٨ يوليو ٢٠١٥
الإمارات.. حريق في برج سكني بمنطقة مارينا دبي (صور وفيديو)

الإمارات.. حريق في برج سكني بمنطقة مارينا دبي (صور وفيديو)

٠٣:٤٥ م، الأربعاء، ٢٠ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *